Окупанти обстріляли з міномета позиції ЗСУ під Богданівкою

Російські окупаційні війська станом на 17.00 18 січня один раз порушили режим тиші, відкривши вогонь біля Богданівки.

Втрат серед українських військових немає. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 18 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню… Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій з міномета 82-го калібру. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.