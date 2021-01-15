Окупанти використовують позиції ООС в якості навчальних цілей – розвідка

Російські найманці на Донбасі відновили інтенсивну підготовку у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го армійських корпусів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію головного Управління розвідки Міноборони.

«На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей збройні формування Російської Федерації 11 січня цього року відновили інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го армійських корпусів», - повідомив речник.

За словами Шаравари, противником на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводились практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів, водіння бойових машин у складі підрозділів та збори з командирами рот і батарей. Також окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення. При цьому, в якості навчальних цілей використовувались позиції Об’єднаних сил, наголосив речник Міноборони.