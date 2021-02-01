Чергове засідання ТКГ відбудеться 3 лютого

Як передає Укрінформ, графік засідань оприлюднила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ.

"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 2 лютого відеоконференції робочих груп з питань безпеки, гуманітарної, економічної, політичної. 3 лютого відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

У делегації поінформували, що на порядку денному засідань ТКГ - імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту. Зокрема, йдеться про забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування, а також продовження розробки плану спільних кроків.

Окрім того, учасники засідання обговорять відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому і Щасті, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні ТКГ, яке відбулось 21 січня, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував розробити єдиний документ з найкращими пропозиціями політичних радників для затвердження його лідерами держав нормандського формату.