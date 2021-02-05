Диверсанти РФ знищують пункти відеоспостереження на Донбасі – розвідка

Російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження, аби приховати дії окупаційних військ у «сірій зоні» та уникнути відповідальності за порушення Мінських домовленостей.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар для дій у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у «сірій зоні», уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, нанесення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь», - повідомив Шаравара.

Крім того, речник відзначив, що на окремих напрямках спостерігається прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.