Диверсанти РФ знищують пункти відеоспостереження на Донбасі – розвідка
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар для дій у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у «сірій зоні», уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, нанесення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь», - повідомив Шаравара.
Крім того, речник відзначив, що на окремих напрямках спостерігається прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.