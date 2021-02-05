ОБСЄ нарахувала дев'ять порушень «тиші» на Луганщині

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала дев'ять порушень тиші на Донбасі 3 лютого - всі в Луганській області поблизу Золотого.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

Так, місія зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження та 4 черги з великокаліберного кулемета в районах на північ і південь від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

В Донецькій області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 2 порушення таких.

Нагадаємо: три доби тому СММ ОБСЄ зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 72 таких порушення на Луганщині.