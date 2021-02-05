ОБСЄ нарахувала дев'ять порушень «тиші» на Луганщині

ОБСЄ нарахувала дев'ять порушень «тиші» на Луганщині

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала дев'ять порушень тиші на Донбасі 3 лютого - всі в Луганській області поблизу Золотого.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

Так, місія зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження та 4 черги з великокаліберного кулемета в районах на північ і південь від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

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В Донецькій області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 2 порушення таких.

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Нагадаємо: три доби тому СММ ОБСЄ зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 72 таких порушення на Луганщині.

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