За два тижні окупанти понад 20 разів не пропустили місію ОБСЄ

За період з 25 січня до 7 лютого спостерігачам ОБСЄ на Донбасі обмежували свободу пересування у 22 випадках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідному звіті СММ ОБСЄ в Україні.

“СММ стикалася з обмеженнями свободи пересування на місцях 22 рази; усі ці випадки, крім одного, сталися в непідконтрольних урядові районах", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що протягом цих двох тижнів безпілотні літальні апарати Місії потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї тричі в окупованих районах Донбасу і один раз у підконтрольних, "а також зазнавали впливу перешкод сигналу (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння) у 33 випадках під час польотів з обох боків лінії зіткнення".

"Із 25 січня до 7 лютого СММ зафіксувала 1697 порушень режиму припинення вогню проти 966 за попередній двотижневий період. 28 січня спостерігався спалах порушень режиму припинення вогню (464), більшість яких, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою", - зазначається у звіті.

Протягом цього двотижневого звітного періоду Місія підтвердила інформацію про 1 жертву серед цивільного населення — 60‑річну жінку, яка дістала поранення внаслідок обстрілу 1 травня 2020 року в Донецькому Луганської області.

Місія також продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського, зафіксувавши людей у межах двох останніх ділянок і 3 порушення режиму припинення вогню на ділянці в районі Петрівського.

Також спостерігачі і далі фіксували труднощі, з якими стикалося цивільне населення при перетині чи спробах перетину лінії зіткнення. З огляду на невідкриття окупантами усіх КПВВ, єдиними можливими пунктами пропуску для цивільного населення залишалися Станиця Луганська (працює щодня) та Новотроїцьке/Оленівка, який працює лише два дні на тиждень, оскільки блокпост збройних формувань РФ поблизу Оленівки працює щопонеділка та щоп’ятниці.

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