Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів – Цимбалюк

До останніх звітів СММ ОБСЄ про ситуацію на Донбасі не ввійшли такі грубі порушення перемир’я як ведення снайперського вогню збройними формуваннями РФ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ", - сказав він.

Представник України повідомив, що лише за тиждень з 1 до 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро дістали поранення.

"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", - зазначив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер вранці на Горлівському напрямку снайпером російських окупантів був тяжко поранений військовослужбовець ЗСУ. Попри надану допомогу, він помер під час евакуації.

Днем раніше, 10 лютого, збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню в районі населеного пункту Піски, здійснивши прицільний постріл по позиціях ЗСУ зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн дістав вогнепальне поранення.

7 лютого окупанти поранили зі снайперської зброї українського військового біля Новомихайлівки. 2 лютого неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели прицільний снайперський вогонь по українських позиціях. Загинув військовослужбовець ЗСУ.

30 січня у шпиталі помер український боєць, поранений раніше снайпером збройних формувань РФ у районі Попасної.