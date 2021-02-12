На Донбасі - друга втрата за добу серед бійців ЗСУ

Унаслідок обстрілу українських позицій неподалік Новомихайлівки загинув військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 11 лютого, близько 20.45 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ було дано адекватну відповідь.

«На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України», - додають в ОТУ «Схід».

Як повідомлялося, 11 лютого збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій українських військових зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве. Внаслідок пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення й помер під час евакуації до шпиталю.