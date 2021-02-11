Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українські позиції, загинув боєць

Російські окупаційні війська від початку доби 11 лютого двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу один український боєць загинув.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Протягом поточної доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій українських військових зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве. Внаслідок пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік позицій Об'єднаних сил з ручного протитанкового гранатомета.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, повідомили в пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Один український військовий зазнав поранень.