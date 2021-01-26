Денісова: Бойовики не відмовилися від односторонньої передачі полонених, але деталі невідомі

Реалізація ідеї про односторонню передачу з ОРДЛО на контрольовану урядом територію українців, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, триває.

Однак ані дати, ані імен полонених наразі немає, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

“За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік ДНР та ЛНР про односторонню передачу на контрольовану урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома”, - зазначила вона.

Омбудсмен розповіла, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах, тому кількість та кого саме повернуть, за її словами, невідомі.

Денісова також підкреслила, що, за словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідоме.

Як повідомлялося, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова 20 січня заявила, що з боку ОРДЛО в односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб, процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це нібито домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.

21 січня голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі бойовиками полонених українців народному депутату Віктору Медведчуку зупинений.