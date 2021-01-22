Кравчук пояснив, коли можна буде говорити про зустріч «нормандської четвірки»
Як передає Укрінформ, про це сказав очільник української делегації в Тристоронній контактній групі, експрезидент України Леонід Кравчук 22 січня в ефірі програми "На самом деле: Украина" на телеканалі "Дом".
"Після цієї зустрічі можна буде говорити, чи будуть подальші кроки для зустрічі на вищому рівні. Тобто глав держав і глав урядів", - сказав Кравчук.
За його словами, "ці зустрічі мають підсумувати те, що ми зробили за шість, майже сім років. Хто зробив, хто не зробив".
Кравчук також розповів про своє спілкування з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.
"Вона наголосила, що Україна виконує ті домовленості, які були ухвалені 9 грудня 2019 року в Парижі. Російська сторона і підконтрольні їй ОРДЛО їх не виконують. Вони роблять все можливе, щоб заблокувати, зупинити процес руху вперед", - зазначив Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, запланована на 22 січня зустріч радників лідерів країн нормандського формату попередньо перенесена на 27 січня.
Перед цим радники проводили зустріч у Берліні 12 січня.
Напередодні, 21 січня, глава української делегації в ТКГ Кравчук запропонував розробити єдиний документ з найкращими пропозиціями політичних радників для затвердження його лідерами держав нормандського формату.
За його словами, “вироблення єдиного документа, який ухвалять лідери держав нормандського формату, є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ».