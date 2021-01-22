Кравчук пояснив, коли можна буде говорити про зустріч «нормандської четвірки»

Про можливість проведення саміту глав держав нормандського формату можна буде говорити за результатами зустрічі їхніх політичних радників, яка мала відбутися 22 січня, однак перенесена на 27 січня.

Як передає Укрінформ, про це сказав очільник української делегації в Тристоронній контактній групі, експрезидент України Леонід Кравчук 22 січня в ефірі програми "На самом деле: Украина" на телеканалі "Дом".

"Після цієї зустрічі можна буде говорити, чи будуть подальші кроки для зустрічі на вищому рівні. Тобто глав держав і глав урядів", - сказав Кравчук.

За його словами, "ці зустрічі мають підсумувати те, що ми зробили за шість, майже сім років. Хто зробив, хто не зробив".

Кравчук також розповів про своє спілкування з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Вона наголосила, що Україна виконує ті домовленості, які були ухвалені 9 грудня 2019 року в Парижі. Російська сторона і підконтрольні їй ОРДЛО їх не виконують. Вони роблять все можливе, щоб заблокувати, зупинити процес руху вперед", - зазначив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, запланована на 22 січня зустріч радників лідерів країн нормандського формату попередньо перенесена на 27 січня.

Перед цим радники проводили зустріч у Берліні 12 січня.

Напередодні, 21 січня, глава української делегації в ТКГ Кравчук запропонував розробити єдиний документ з найкращими пропозиціями політичних радників для затвердження його лідерами держав нормандського формату.

За його словами, “вироблення єдиного документа, який ухвалять лідери держав нормандського формату, є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ».