Зустріч радників «нормандської четвірки» перенесли - ОП

Зустріч радників лідерів країн нормандського формату, запланована на сьогодні у відеоформаті, попередньо перенесена на 27 січня.

Про це розповіла речниця Єрмака Дарія Зарівна у коментарі Укрінформу.

"Зустріч перенесена попередньо на 27 січня", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня в Берліні пройшли консультації політичних радників «нормандського формату». За результатами перемовин українська сторона повідомила, що наступна зустріч у режимі відеоконференції може відбутися 22 січня.