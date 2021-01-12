Глава ОП: Україна послідовно відстоює свою позицію в «нормандському форматі»

Україна послідовно і непохитно відстоює свої національні інтереси та свою позицію на всіх зустрічах у «нормандському форматі».

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак, коментуючи результати переговорів у Берліні 12 січня, передає кореспондент Укрінформу.

«Наша мета незмінна, й вона принципова: ми постійно і дуже принципово відстоюємо українські інтереси щодо врегулювання, щодо завершення війни», - заявив Єрмак.

Він зазначив: як багато разів говорили і Президент, і вся команда, метою є «припинення війни, повернення всіх наших територій, повернення всіх наших людей».

Керівник ОП абсолютно впевнений, що саміт лідерів «нормандської четвірки» відбудеться. Утім, не став давати прогнозів, коли це може статися. Він також не став коментувати заяви представників російської сторони щодо того, ніби підстав для зустрічі лідерів немає. «Я не можу вам сказати, коли - але саміт обов’язково буде. Адже всі визнають, що дійсно сьогодні саме лідери повинні поставити крапку і домовитися з принципових питань, для цього в них є відповідні повноваження», - підкреслив Єрмак.

Перемовини, за його словами, тривають. Уже наступного тижня мають відбутися консультації в цьому ж форматі, але в режимі відеоконференції.

«Коли йдеться про війну, про життя наших людей, перемовини не можуть бути простими», - підкреслив Єрмак, додавши, що влада прозоро інформуватиме ЗМІ і громадськість про їх перебіг.

Це були п'яті за рахунком переговори радників у Берліні після саміту в Парижі, що відбувся у грудні 2019 року.