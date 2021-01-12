«Нормандські» радники продовжать перемовини наступного тижня - Єрмак

Політичні радники «нормандського формату», який включає Україну, Францію, Німеччину та Росію, продовжать консультації наступного тижня.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак після завершення зустрічі в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Будемо сподіватися, що зробимо кілька наступних кроків уже наступного тижня… Перерва буде недовгою», - сказав Єрмак.

Він поінформував, що спілкування радників відбудеться в другій половині дня в п’ятницю наступного тижня в режимі відеоконференції.

На перемовинах у німецькій столиці, які тривали трохи більше 6 годин, було порушено багато питань. Єрмак оцінив їх як «непростий, але конструктивний і змістовний діалог». При цьому визнав, що говорити про якісь домовленості він не може.

Зокрема, обговорювалося питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементація виконання Мінських домовленостей. Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.

Глава ОП не став розкривати деталей перемовин, зауваживши, що «діалог триває, дискусія продовжується».