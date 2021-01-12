Єрмак прибув до Берліна на зустріч «нормандських» радників - ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів країн нормандського формату.

Про це речниця Єрмака Дарія Зарівна повідомила в коментарі Укрінформу.

«(Єрмак — ред.) прибув у Берлін на зустріч радників лідерів нормандського формату. По завершенню консультацій проінформуємо про їх результати», - сказала вона.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Німеччині з посиланням на дипломатичне джерело, зустріч радників має розпочатися о 14:00 за київським часом у відомстві канцлера ФРН.

Українську сторону, окрім глави Офісу Президента, представляє віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Російську делегацію очолює заступник глави адміністрації Президента Дмитро Козак.

Сторони вкотре обговорять стан виконання домовленостей паризького саміту лідерів «нормандської четвірки», що відбувся 9 грудня 2019 року, та, як передбачається, підготовку до нового саміту.

Як повідомлялося, попередні переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату пройшли 11 вересня 2020 року в Берліні.