Франція закликає усі сторони виконати рішення Паризького саміту «Норманді»
Про це заявило Міністерство Європи і закордонних справ Франції у контексті проведення 12 січня у Берліні зустрічі політичних радників лідерів нормандського формату.
«Ми закликаємо усі сторони належним чином втілити у життя зобов'язання, які вони визначили, та продовжити конструктивне обговорення порядку денного, ухваленого на саміті», - заявили у французькому МЗС.
Як наголошується, Франція разом з Німеччиною продовжують докладати зусиль із досягнення сталого миру у східній Україні.
Офіційний Париж вкотре відзначив, що проведений у грудні 2019 року у Парижі саміт у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та РФ, дозволив відновити переговорний процес з урегулювання конфлікту.
Як повідомляв Укрінформ, 12 січня у Берліні проходить зустріч політичних радників лідерів нормандського формату.