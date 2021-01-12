Франція закликає усі сторони виконати рішення Паризького саміту «Норманді»

Офіційний Париж закликає Україну і Росію виконати належним чином усі зобов'язання, узяті за результатами Паризького саміту у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня 2019 року.

Про це заявило Міністерство Європи і закордонних справ Франції у контексті проведення 12 січня у Берліні зустрічі політичних радників лідерів нормандського формату.

«Ми закликаємо усі сторони належним чином втілити у життя зобов'язання, які вони визначили, та продовжити конструктивне обговорення порядку денного, ухваленого на саміті», - заявили у французькому МЗС.

Як наголошується, Франція разом з Німеччиною продовжують докладати зусиль із досягнення сталого миру у східній Україні.

Офіційний Париж вкотре відзначив, що проведений у грудні 2019 року у Парижі саміт у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та РФ, дозволив відновити переговорний процес з урегулювання конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня у Берліні проходить зустріч політичних радників лідерів нормандського формату.