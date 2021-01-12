У Берліні почалася зустріч «нормандських» радників

Зустріч радників лідерів країн нормандського формату у Берліні розпочалася згідно з планом о 14:00 за київським часом.

Зустріч проходить у Відомстві канцлера ФРН, передає кореспондент Укрінформу.

Українську сторону на зустрічі представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Російську делегацію очолює заступник глави адміністрації Президента Дмитро Козак.

Сторони вкотре обговорять стан виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки", що відбувся 9 грудня 2019 року, та, як передбачається, підготовку до нового саміту.

Як повідомлялося, зустріч радників, яка планувалася в грудні 2020 року, була перенесена за ініціативою російської сторони. Минулого року в Берліні пройшли 4 такі зустрічі, остання з яких – 11 вересня.

До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.