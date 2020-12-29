На окупованому Донбасі зникли безвісти 258 українців - Денісова

На тимчасово окупованих територіях зникли безвісти 258 українських громадян.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Щодо 251 людини (які перебувають у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях - ред.) – це підтвердження відбулося через центр звільнення полонених СБУ, серед них - 34 військових, всі інші – цивільні громадяни і добробати є теж, 4 людини. Ця цифра нами підтверджена, зокрема, підтверджена СБУ через звернення громадян, через підтвердження свідків, через підтвердження свідків тих, які повернулися з полону. Але у нас ще 258 зниклих безвісти, і тому ми не знаємо, чи вони живі, їх треба шукати», - сказала Денісова.

Відповідаючи на питання, чи можна, враховуючи наявність верифікованої інформації, прогнозувати дату обміну та його умови, Денісова зазначила, що може говорити про те, що сама знає. Зокрема, до неї зверталися наші громадяни, також є інформація, отримана від СБУ, та безпосередньо через спілкування з так званими уповноваженими, які діють на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР».

«І тому через ту інформацію, яку я маю, вони говорять - ці так звані уповноважені - що є деякі «борги» за українською стороною, що не проведене деяке процесуальне очищення цих громадян, яких ми передали ще по обміну в грудні 2019 року і у квітні 2020 року. Так чи ні – це важко сказати, бо документи підписували одні (люди – ред.), зараз в Мінському процесі зовсім інші люди. Тому я думаю, що тут потрібно і українській стороні, і всім причетним до цього процесу все ж таки з’ясувати, які саме сьогодні обставини… чому обмін не відбувається. Бо, за моєю інформацією, є претензії якраз до необхідності оформлення передачі, незавершеність цього процесу, і тому вони вважають (представники бойовиків – ред.), що обміни, який відбулися у грудні і у квітні, не завершені», - уточнила український омбудсман.

За словами Денісової, вона знає, що є список, які передала, зокрема, сторона ОРДО нашій стороні, і це – 103 особи, «і цьому є підтвердження учасниками Мінського процесу».

«Але на сьогоднішній день, я так зрозуміла, що верифікація ще не відбулася. Я знаю, - я вже провела свою верифікацію, - і знаю, скільки осіб з цього списку є підтвердженими, і можуть бути враховані для наступних обмінів. Але подробиці краще питати у тих, хто безпосередньо цю роботу проводить через Мінськ», - поінформувала Денісова.

Відповідаючи на питання щодо процесуального очищення, про яке говорять так звані представники ОРДЛО, Денісова пояснила, що бачила документи, які підтверджують що «наша сторона підписувала те, що ми проведемо таке процесуальне очищення, але люди були передані за процесуальними документами… вони були випущені під особисте зобов’язання або з інших обставин…».

«Різні ситуації. І та сторона вимагає процесуального очищення. Але тут треба все ж таки говорити про те, що, безумовно, на документи ми людей не обмінюємо, а ми хочемо повного звільнення. Але якщо ми все ж таки брали на себе такі обов’язки, то я думаю, що нам тут треба якось у діалозі зробити це, щоб все ж таки обміни відбулися. Я думаю, що це відомо всім причетним до цього, і думаю, що вони зроблять все можливе для того, щоб все ж таки наступні обміни були», - уточнила Денісова.

Також раніше Людмила Денісова заявляла, що у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях перебуває 251 українець.