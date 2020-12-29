В ОП відповіли Кремлю: Допуск Червоного Хреста і звільнення людей залежать від РФ

Для виконання домовленостей Паризького саміту гуманітарного характеру не потрібні ніякі додаткові або спеціальні політичні кроки від України, потрібні кілька простих рішень саме з боку Росії.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі Укрінформу щодо висловлювань речника президента РФ Дмитра Пєскова про політичну волю Президента Володимира Зеленського.

"Безумовно, класичну російську пропаганду ніхто не відміняв і Пєсков абсолютно передбачуваний у своїх словах", - сказав він.

Подоляк нагадав, що серед домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року, в першому ж пункті йшлося про невідкладні заходи зі стабілізації ситуації на Донбасі, зокрема, це і звільнення всіх утримуваних осіб, допуск представників Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

"Щоб виконати цю обіцянку гуманітарного характеру, не потрібні ніякі додаткові або спеціальні політичні кроки від України, це не питання політичної волі з чиєїсь сторони. Щоб допустити представників Червоного Хреста і звільнити людей, потрібно всього лише кілька простих рішень - саме з боку Росії. Однак, це не виконано", - наголосив радник голови ОП.

Також він зазначив, що не виконується і домовленість про відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Подоляк запевнив, що Україна зі свого боку все необхідне зробила - пункти пропуску готові і забезпечені на сто відсотків, можуть працювати. Однак, за його словами, їх відкриття блокується представниками окупаційних структур, які повністю контролюються Росією.

Радник керівника ОП вважає, що вже ці два приклади свідчать, що проблема деескалації точно не в політичній волі України.

Він запевняє, що навпаки, тільки завдяки особистій наполегливості Володимира Зеленського вдалося розблокувати багато складних питань, які не мали вирішення роками.

"Якщо РФ уперто не виконує навіть базові обіцянки гуманітарного характеру, які дійсно могли б полегшити життя і зменшити страждання людей через війну, то розмови про політику з їх боку виглядають украй цинічно неправдоподібно. А з точки зору людей на Донбасі - навіть абсурдно" , - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "не бачать ніякої політичної волі Зеленського" для нормалізації відносин між Україною і Росією.