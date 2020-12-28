Радники лідерів «Норманді» можуть зустрітися до кінця січня - Єрмак

Планується, що до кінця січня відбудеться зустріч радників лідерів країн у нормандському форматі.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

Він зазначив, що в нормандському форматі постійно йдуть "непрості консультації".

За словами Єрмака, зустріч радників, яка планувалася в грудні, було перенесено за ініціативою російської сторони.

Дати зустрічі лідерів країн поки що немає. Єрмак також наголосив, що "ніяких змін в українській позиції немає".

Як повідомлялося, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки", що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандського формату - України, Франції, Німеччини та Росії.