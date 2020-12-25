Про план "Б" щодо Донбасу говорити зарано — Глава держави

Президент Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація не поспішає закінчувати війну на Донбасі, бойовикам це невигідно, але про план "Б" говорити зарано.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не може просто так вийти з Мінських домовленостей, тому що європейці можуть зняти санкції з Росії та представників ОРДЛО, однак додав, що особисто б він вийшов.

"Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно. Тому ми сказали, що з деякими моментами ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено", - сказав глава держави.

Він зауважив, що далі — зустрічаються радники в "Нормандському форматі", готують зустріч лідерів.

Зеленський поінформував, що зустріч радників повинна була відбутися в грудні, на ній планувалося обговорити конкретні кроки. Також він хоче, аби до цих кроків були привʼязані конкретні дати.

"І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться", - заявив глава держави.

Він додав, що після того, як зустріч пройде, будемо готувати план з усіма датами.

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Водночас Зеленський підкреслив, що це все план "А", а про план "Б", за його словами, "зарано говорити, оскільки це хвора і тонка дипломатія".

Як повідомлялося, із 27 липня на Донбасі діє так званий "режим тиші".

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала щонайменше 4444 порушення режиму припинення вогню (зокрема 1981 вибух, 395 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 57 спалахів дульного полум'я та 42 освітлювальні ракети, а також 1969 черг і пострілів).