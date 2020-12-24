На Донбасі – п’ять порушень «тиші», поранені двоє українських бійців

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби зафіксовано п'ять обстрілів; двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, на цьому ж напрямку, в районі Красногорівки, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Йому надали медичну допомогу та оперативно доправили до медзакладу, загрози життю бійця немає.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Шумів, окупанти вели вогонь у бік позицій ОС з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один воїн дістав вогнепальне поранення, йому надали допомогу та доправили у лікарню.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - заявили у штабі.