Окупанти відкрили вогонь під Шумами - поранений військовий ЗСУ

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ зазнав поранення український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

"Сьогодні, 24 грудня, близько 16.00 внаслідок обстрілу з боку противника в районі Шумів дастав поранення військовослужбовець ЗСУ. Пораненому надано медичну допомогу, його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українською стороною СЦКК задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Життю бійця нічого не загрожує.