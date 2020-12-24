Під Красногорівкою боєць ООС підірвався на вибухівці

На Донбасі унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбук.

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

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Його життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.