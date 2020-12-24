Під Красногорівкою боєць ООС підірвався на вибухівці

Під Красногорівкою боєць ООС підірвався на вибухівці

Укрінформ
На Донбасі унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбук.

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля трьох населених пунктів

Його життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-