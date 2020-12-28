Разумков сподівається, що у 2021 році «нормандські» переговори вийдуть з глухого кута

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що наступного року переговори в нормандському форматі зможуть вийти з глухого кута, український парламент готовий долучитися.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв'ю "Українській правді", говорячи про найбільші виклики для Ради на початку 2021 року.

"Плюс, я все ж таки сподіваюсь, ми зможемо вийти з цього глухого кута, який ми спостерігаємо на рівні нормандського формату. Тому що минув рік, але це не проблема України, на жаль, це проблема одного, іншого перемовника, позиція якого достатньо деструктивна як у ТКГ, так і в нормандському форматі, я маю на увазі Росію. В цьому плані також парламент буде готовий долучитися", - сказав Разумков.

Серед інших викликів для українського парламенту він назвав "фінансове важке становище", пов'язане з коронавірусом, і можливу третю хвилю COVID-19. "Я маю на увазі так званий британський ковід і багато інших речей. Це також вакцинація, це забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним, обороноздатність", - пояснив Разумков.

Читайте також: Разумков спростовує інформацію про конфлікт із Зеленським

За його словами, це ключові питання, що стоятимуть перед Радою наступного року.

Голова парламенту також зазначив, що серед викликів, які очікують Україну, - це зміна динаміки в плані економічного розвитку. "Нас дуже сильно підбив той рік, який відходить. Ціна коштів стала занадто високою – ви бачите рівень перемовин з кредиторами, я зараз не лише про МВФ, а про всіх, у кого ми запозичуємо ресурси. Ресурси отримати важко, як всередині держави так і за її межами. І це також буде стримувати наші можливості", - вважає Разумков.