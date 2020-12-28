Разумков спростовує інформацію про конфлікт із Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що з Президентом Володимиром Зеленським у нього абсолютно нормальні робочі відносини, і ситуація з Конституційним Судом на них не вплинула.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не розумію, про який конфлікт ви говорите. Якщо ви говорите про ситуацію з Конституційним Судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію", - сказав Разумков і додав, що у нього з Зеленським "нормальні робочі відносини, як і раніше".

Разумков зазначив, що востаннє спілкувався з Президентом минулого тижня на засіданні фракції.

Відповідаючи на запитання, чи знав Президент, що Голова ВР подасть альтернативний законопроєкт щодо вирішення конституційної кризи після того, як Зеленський уже направив свій проєкт до парламенту, Разумков заявив, що це не був альтернативний законопроєкт, а "це був інший законопроєкт".

"Позиції, які були відображені в законопроєкті Володимира Олександровича, в деякій мірі відрізнялися від того, що було запропоновано Верховною Радою. І це не був альтернативний проєкт до президентського в повному розумінні слова", - сказав спікер парламенту.

Говорячи про те, як можна пояснити, що за останніми дослідженнями Голова ВР за рейтингом довіри посів перше місце, Разумков зазначив, що не задається цим питанням, але намагатиметься і надалі робити все можливе, аби рівень довіри до нього хоча б не падав.

"Я виходжу з іншого, що треба робити те, що ти повинен робити, і будь що буде...Тому, якщо ми говоримо про довіру, я думаю, що це оцінка моєї роботи. як Голови Верховної Ради, можливо, як людини, я сподіваюсь і на це. Я буду робити і далі так, щоб цей рівень довіри хоча б не падав. Хоча об’єктивно рівень довіри до будь-якої влади він буде йти по спадаючій траєкторії. Це практика, яка є не лише в Україні, а і в усьому світі", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради IX скликання немає.