Україна виконала всі «паризькі домовленості». Єрмак розповів, коли та які саме

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов’язання та чекає від російської сторони такого ж повного виконання "нормандських домовленостей", досягнутих на саміті в Парижі минулого року.

Про це він написав у колонці, опублікованій на “Українській правді”, повідомляє Укрінформ.

“Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов’язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому”, - зазначив Єрмак.

Керівник ОП, зокрема, відзначив, що потрібно прискорити обмін утримуваними особами.

“Ще в липні українська делегація передала свої узгоджені списки для чергового обміну”, - зауважив він.

Єрмак також наполягає, що має бути виконана домовленість про допуск на тимчасово окуповані території представників Червоного Хреста.

Також, за його словами, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.

Він нагадав, що українська делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування, та відзначив, що потрібно швидко виконувати цей план.

Також він нагадав, що на Паризькому саміті було домовлено узгодити три нові ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року, вдалося принципово погодити чотири нові ділянки на початку вересня, однак необхідно “рухатись далі”.

Крім того, очільник офісу глави держави відзначив, що незважаючи на карантинні обмеження, Україна з початку літа забезпечувала роботу всіх пропускних пунктів, проте “інша сторона переважно блокувала їх зі свого боку”.

“Як і було домовлено, Україна відкрила два нових КПВВ на Луганщині. І ми досі чекаємо на відкриття відповідних пунктів з іншої сторони”, - сказав він.

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Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема, було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.