Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування - Зеленський

Як передає Укрінформ, про це зазначив Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці проведення саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, інформує пресслужба Офісу Президента.

Зокрема, він наголосив, що на прямих переговорах лідерів держав – учасниць Нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі.

«Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб. Та зауважив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.

Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

«Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури», – заявив Зеленський.

За його словами, партнери по Нормандському формату відзначають просування з боку України на шляху до миру.