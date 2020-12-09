Франція вірить, що «Норманді» допоможе знайти рішення щодо Донбасу – посол де Понсен

Франція зберігає довіру до «нормандського формату» як переговорного майданчика, який допоможе знайти рішення щодо відновлення миру на Донбасі.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у коментарі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Дипломат зазначив, що за рік, що минув після переговорів лідерів «нормандської четвірки» у Парижі, відбулися певні зрушення, зокрема в питанні обміну полоненими, дотриманні режиму тиші, були відкриті нові пункти пропуску. Але залишається ще багато роботи, яку треба виконати як на рівні глав держав, так і на рівні дипломатичних радників «нормандської четвірки».

«Зі свого боку Франція як учасник і модератор в рамках нормандського формату зберігає довіру до цього переговорного майданчика, який має дозволити нам знайти рішення щодо відновлення миру на Донбасі», - сказав де Понсен.

Він додав, що Президент Франції Емануель Макрон і команди, які працюють у Парижі і у посольстві Франції в Києві, «залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу зазначила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.