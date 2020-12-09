Посол ФРН вважає найважливішим досягненням паризького «Норманді» припинення вогню на Донбасі

Франція та Німеччина продовжують підтримувати Україну в боротьбі за подолання конфлікту на сході Української держави.

У цьому запевнила посол Німеччини Анка Фельдгузен у коментарі, який є у розпорядженні Укрінформу.

«Як на мене, «Мінськ» є і залишається форматом без альтернативи для наступних і майбутніх добрих результатів, і «нормандська четвірка» - Франція, особливо Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі, щоб подолати цей конфлікт», - підкреслила дипломат.

Посол вважає, що найважливішим досягненням паризького саміту «нормандської четвірки», який відбувся рівно рік тому, є припинення вогню.

«Цей режим «тиші» врятував життя дуже багатьох солдат і місцевих мешканців на сході», - наголосила Фельдгузен.

Крім того, вона відзначила, що важливими були і проведення обмінів утримуваними особами та відкриття двох нових КПВВ на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів «Нормандського формату» - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.