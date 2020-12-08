Україна за рік виконала усі умови, передбачені «нормандською зустріччю» у Парижі - Мендель

За рік після проведення Паризького саміту лідерів нормандського формату Україна виконала всі передбачені зустріччю умови.

Зробити більше і швидше для реалізації домовленостей можна було б, якби все залежало лише від української сторони, розповіла прессекретар Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

“Загалом, за рік Україна виконала всі умови, що були передбачені зустріччю у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року. Чи можна було зробити більше та швидше – безумовно, якщо б ситуація залежала виключно від української сторони. Проте, попри чутки, які були в ЗМІ щодо того, що Росія відмовляється від участі в нормандському форматі, 7 грудня під час телефонної розмови Президента Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель, Росія підтвердила готовність продовжувати роботу в нормандському форматі», - зазначила вона.

Крім того, з посиланням на результати розмови Меркель із Путіним речниця глави Української держави додала, що також російська сторона говорить про «готовність до подальшої співпраці в рамках Мінської групи ОБСЄ».

На її думку, це дає певну впевненість і надію на те, що на Сході України настане мир.

Водночас Мендель підкреслила, що з часу минулої зустрічі лідерів “нормандської четвірки” у Парижі було повернуло близько 200 полонених, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії та Криму.

Вона наголосила, що за цей час вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня і дозволив зберегти вже сотні життів наших військових та цивільних.

“Так, його (режим “тиші” - ред.) не можна назвати абсолютним. Так, є порушення. Є кілька бойових втрат. Але за час існування цієї домовленості збережені реальні життя людей. В цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий. Зараз же є тижні, місяці без загиблих і поранених. Таким чином, період від 27 липня 2020 року по сьогодні не можна порівняти з жодним іншим періодом війни на Донбасі за сім років. Ніколи не було такого зменшення інтенсивності вогню і такої тиші на такій протяжності фронту, яка є зараз”, - зауважила прессекретар Президента.

Крім того, вона нагадала, що після Паризької зустрічі був відновлений міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим після років приниження перетинати лінію розмежування в людських умовах; створюються нові пункти розведення сил та засобів, означено локації для можливого гуманітарного розмінування; проведена реконструкція існуючих КПВВ та створені нові в Луганській області, які задумані як справжні сервісні центри.

“Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, які можуть отримати усі необхідні соціальні послуги та виконання державою зобов’язань на підконтрольній території (зокрема, це пенсії, інші виплати, питання з документами та інше)”, - запевнила Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів нормандського формату - України, Франції, Німеччини та Росії.