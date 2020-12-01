Росія має припинити маніпуляції на адресу країн «нормандської четвірки» і виконати «Мінськ» - МЗС

Росія має визнати свою відповідальність за виконання Мінських домовленостей і припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та ФРН як посередників у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи закиди МЗС РФ на адресу зовнішньополітичного відомства Франції у підтримці зусиль України на шляху виконання Мінських домовленостей та рішень Паризького саміту глав держав у «Нормандському форматі».

Дипломат зауважив, що це не перший за останній час випадок відверто маніпулятивних звинувачень на адресу наших партнерів – не лише Франції, а й Німеччини, – які відіграють ключову роль посередників у врегулюванні конфлікту на українському Донбасі.

«Емоційні заяви російського зовнішньополітичного відомства є нічим іншим, аніж черговою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації стосовно України. Російська сторона відверто не бажає здійснювати реальні кроки з врегулювання розпочатого нею міжнародного збройного конфлікту на українській землі», - констатував речник МЗС.

У цьому контексті він зауважив, що, звинувачуючи Україну в невиконанні рішень Паризького саміту, російська сторона відмовляється визнати, що вже впродовж чотирьох місяців власноруч блокує процес розгляду в рамках Тристоронньої контактної групи та її політичної підгрупи питань, визначених лідерами «Нормандського формату» в Загальних узгоджених висновках від 9 грудня 2019 року.

Ніколенко додав, що це не єдиний приклад блокування російською стороною домовленостей і практичних кроків, напрацьованих на рівні Тристоронньої контактної групи на виконання рішень минулорічного саміту «Нормандського формату». Зокрема, речник МЗС нагадав, що попри зусилля України та ОБСЄ як посередника в процесі консультацій ТКГ, на сьогодні не вдається фіналізувати план розмінування на 19 нових ділянках, погодити розведення сил і засобів на чотирьох додаткових ділянках, перейти до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб. Навіть кроки України з відкриття відповідно до досягнутих домовленостей нових пунктів пропуску через лінію розмежування наштовхуються на неприкриту обструкцію і штучні перешкоди для цивільного населення у користуванні КПВВ», зазначив він.

«Росія має визнати свою відповідальність за виконання Мінських домовленостей і мирне врегулювання конфлікту та припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та ФРН як посередників», - наголосив речник МЗС.

Насамкінець він підкреслив, що Україна, за активної ролі посередників і надалі докладатиме усіх зусиль задля врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами і виконання домовленостей, досягнутих у «Нормандському форматі» та Тристоронній контактній групі.

Як повідомлялося, 30 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар, в якому містяться закиди на адресу зовнішньополітичного відомства Французької Республіки у підтримці зусиль України на шляху виконання Мінських домовленостей та рішень Паризького саміту глав держав у «Нормандському форматі» від 9 грудня 2019 року.