Кравчук – про «нормандську зустріч»: Сумніви є, але вона можлива

Зустріч у «нормандському форматі» може відбутися, як і сподівається Україна.

Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Сумніви є, щодо реальності. Але я вірю, що якщо не буде зустрічі на вищому рівні, хоча вона і можлива, то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутися. Зараз дуже потрібна така зустріч, особливо на вищому рівні", — сказав він.

Кравчук пояснив, чому є потреба в «нормандській» зустрічі.

"Я переконаний, що мінські перемовини, якщо їх розглядати окремо від «нормандського формату», то ми втрачаємо головне — визначення по суті завдання. А по суті завдання можуть бути вирішені тільки на рівні глав держав. Мінські перемовини можуть лише сприяти, або організовувати, рекомендувати відповідні кроки для розв'язання тих проблем, які будуть поставлені в "нормандському форматі". Не може бути кількох центрів, де будуть вирішуватися питання", — сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що відеозустріч радників лідерів Нормандської четвірки має відбутися 13 листопада.