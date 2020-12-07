Кулеба про «Норманді» і «Мінськ»: Працюємо за програмою-максимум, але результат залежить і від РФ

Україна працює у нормандському форматі і на Мінському переговорному майданчику за програмою-максимум, але їх результативність залежить і від готовності російської сторони.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню «РБК-Україна».

«Ми працюємо за програмою-максимум і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – все навпаки... Зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ в цьому році. Формати, в яких можна домовитись про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться – згодом побачимо», - зазначив дипломат.

За словами Кулеби, «Нормандія і Мінськ – це як горизонтальний ескалатор в аеропорту».

«Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ якраз про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився - викинуло зі стрічки. І увесь цей рік ми були дуже активними, ми тиснули, ми нагадували, ми пропонували. Зверніть увагу, що за цей рік нам ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які ми були б змушені реагувати, як це часто раніше відбувалося. Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників», - нагадав очільник МЗС.

Він зауважив, що в його дипломатичній практиці Нормандія і Мінськ – одні з найменш прогнозованих процесів, але якщо Україна припинить докладати зусиль задля продовження переговорів стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі, тоді «все заглохне».

«А нагадаю, йдеться про територіальну цілісність нашої держави, життя наших людей сьомий рік під обстрілами, життя і здоров’я наших військовослужбовців, повернення наших територій. Це все не жарти. І ми маємо бути кревно зацікавлені в тому, щоб в ТКГ і Нормандії щось відбувалося», - акцентував Кулеба.