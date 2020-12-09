МЗС закликає Росію зробити реальні кроки для врегулювання на Донбасі

Міністерство закордонних справ України закликало Росію здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі основі норм і принципів міжнародного права.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з річницею Паризького саміту лідерів країн «Нормандського формату»

Зазначається, що упродовж часу, що минув після Паризького саміту, Україна за активної посередницької ролі Німеччини і Франції доклала максимальних зусиль для пошуку життєздатних шляхів мирного врегулювання конфлікту та реалізації положень схвалених на саміті Загальних узгоджених висновків від 9 грудня 2019 року.

У цьому контексті у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що завдяки активізації діяльності Тристоронньої контактної групи ухваленню у липні 2020 року додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, в грудні 2019 року та квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб. Окрім того, українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування та здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту.

Водночас у МЗС підкреслили, що ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони.

Так само через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року, констатували у зовнішньополітичному відомстві.

«Натомість, ми бачимо продовження обмежень на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, зокрема у свободі пересування та безпечному і безперешкодному доступі міжнародних організацій, насамперед Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на всій території України з метою повного виконання свого мандата, зокрема доступу до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону», - акцентували в МЗС.

У цьому контексті українські дипломати звернули увагу, що незаконні перетини цієї ділянки кордону вантажними потягами і автомобільними конвоями з Росії, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, стали звичною практикою, а СММ ОБСЄ регулярно повідомляє про ці випадки у своїх звітах

«Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках «Нормандського формату», який продовжує відігравати важливу роль, зберігаючи свою актуальність і затребуваність, а також на майданчику ТКГ задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей і реалізації всіх погоджених кроків з врегулювання конфлікту», - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві подякували Німеччині і Франції, а також ОБСЄ за активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту та зусилля з повернення миру на Українську землю та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Насамкінець у МЗС закликали Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт країн нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії.

На ньому сторони досягли, зокрема, домовленостей про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", про припинення вогню і часткове розведення сил, про підтримку створення нових пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. Також були узгоджені нові ділянки розведення сил.