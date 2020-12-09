Річниця «Норманді»: Зеленський запевняє, що попри нелегкий шлях до миру - «ми зможемо»

Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів “Нормандської четвірки” у Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

“Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо”, - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів “нормандської четвірки”, зроблене за столом переговорів у Парижі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів “Нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.