Річниця «Норманді»: Зеленський запевняє, що попри нелегкий шлях до миру - «ми зможемо»

Річниця «Норманді»: Зеленський запевняє, що попри нелегкий шлях до миру - «ми зможемо»

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів “Нормандської четвірки” у Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо”, - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів “нормандської четвірки”, зроблене за столом переговорів у Парижі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів “Нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

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