Україна готова і надалі працювати над виконанням домовленостей «Норманді» - делегація в ТКГ

Виконання домовленостей лідерів «нормандської четвірки», як і всього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Фейсбуці українська делегація в Тристоронній контактній групі з нагоди річниці Паризького саміту лідерів країн «Нормандського формату».

Зазначається, що протягом цього року Українська делегація для участі в ТКГ докладала активних зусиль для виконання завдань, поставлених Президентом України на шляху просування по етапах мирного врегулювання конфлікту.

Зокрема, завдяки активізації діяльності Тристоронньої контактної групи та ухваленню у липні 2020 року додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, в грудні 2019 року та квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування.

«Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках «Нормандського формату»задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей… Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України», - зазначили в делегації України.

Українська сторона подякувала Німеччині і Франції, а також ОБСЄ за активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту та зусилля з повернення миру на Українську землю та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт країн нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії.

На ньому сторони досягли, зокрема, домовленостей про обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», про припинення вогню і часткове розведення сил, про підтримку створення нових пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. Також були узгоджені нові ділянки розведення сил.