Перспективи обміну до кінця року неоднозначні, але надія залишається - Резніков

Питання обміну утримуваними особами навряд чи вдасться вирішити до кінця нинішнього року, однак українська сторона не полишає надії.

Про це заявив віцепрем’єр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на презентації проєкту «Ізоляція: must speak», передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами урядовця, 16 грудня відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі, якому передуватиме зустріч гуманітарної підгрупи, де знову йтиметься про обмін.

«Буду відвертим, перспективи неоднозначні. Ми з літа спостерігаємо блокування переговорів у Тристоронній контактній групі за різними надуманими історіями, починаючи від постанови Верховної Ради України про призначення місцевих виборів, які вже відбулися, продовжуючи іншими надуманими речами. Рік ще не завершився, але сьогодні дати надію, що це (обмін – ред.) відбудеться цього року, на жаль, я не можу», – заявив Резніков.

За його словами, Україна неодноразово подавала всі необхідні списки, очікуючи відповідного кроку з боку Росії та підтримуваних нею угруповань. Але протилежна сторона списків за критеріями, запропонованими координатором спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фрішем, так і не надала. Через це процес заблокований.

При цьому Резніков відмовився назвати імена і точну кількість осіб, яких незаконно утримують в окупованих районах Донецької та Луганської областей, оскільки це могло б завдати шкоди процесу.

«Ми все одно не залишаємо надії, що нам це вдасться, бо ми спілкуємося не тільки в режимі мінського формату, адже цей майданчик є похідним від нормандського формату. Ідуть консультації на рівні політичних радників, міністрів закордонних справ, сподіваємось на зустріч лідерів країн нормандського формату», – сказав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, однією із домовленостей саміту лідерів нормандського формату, що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі, був обмін «всіх на всіх».

5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Також у плані йдеться про те, що обмін утримуваними особами має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала списки для обміну утримуваними особами спецпредставнику ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Гайді Грау й чекає на відповідь від другої сторони.

За даними СБУ, станом на листопад, 251 особа вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей.