Нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська» - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Про це він написав у колонці на “Українській правді”, повідомляє Укрінформ.

"Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки точно існує. Домовленості в Парижі дали можливість визволити значну частину полонених, а згодом був забезпечений і режим припинення вогню. Нормандська зустріч потрібна в тому числі й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод”, - зазначив Єрмак.

За його словами, цей рік продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру. Для цього команда Президента Володимира Зеленського “аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави”, наголосив керівник ОП.

“І не вірте усіляким заявам у дусі "все пропало", або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли в глухий кут — ні, переговори продовжуються. Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед. Коли зранку я отримую звіти про те, що за чергову добу втрати в українській армії відсутні, то розумію, що ми на вірному шляху”, - зауважив Єрмак.

Водночас він додав, що шлях до миру — це рух двох сторін, і наголосив, що “Росія має пройти свою частину цього шляху”.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандського формату: України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови. Вона також нагадала, що за цей час було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.