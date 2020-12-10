Продовження дії закону про особливий статус Донбасу потрібне для переговорів – Єрмак

Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО потрібне для переговорів.

Про це йдеться у колонці керівника Офісу Президента Андрія Єрмака на “Українській правді”, повідомляє Укрінформ.

“У Верховну Раду внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014-го. Рішення потрібне, щоб наші представники на переговорах могли продовжити роботу”, - заявив Єрмак.

Очільник ОП нагадав, що на виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією "формули Штайнмаєра" у липні.

За його словами, наразі цей законопроєкт перебуває на обговоренні в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

“Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень”, - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 7 грудня був зареєстрований законопроєкт, яким пропонується продовжити на рік - до 31 грудня 2021 року - дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, у Росії і тимчасово окупованому Криму.