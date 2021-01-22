Разумков вважає, що до процесу повернення заручників і полонених треба підходити виважено

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що повернення заручників і полонених через приватну особу не має ставити під зрив процес загального обміну або виконання домовленостей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про мою позицію, я думаю, що тут головне - не нашкодити. Тому що якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання Мінських домовленостей з усіма іншими аспектами, які відображені там, та інших домовленостей, які відбувалися на рівні представників і ТКГ, і Нормандського формату - це обов'язково треба враховувати", - сказав спікер.

Голова ВР додав, що "звісно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, але треба підходити до цього процесу виважено".

Як повідомлялося, у середу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб, процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.