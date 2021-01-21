Процес передачі полонених українців Медведчуку призупинений - Кравчук

Процес передачі бойовиками полонених українців народному депутату Віктору Медведчуку вже зупинений, оскільки літак, який мав привезти цих осіб, не вилетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук в ефірі "5 каналу" .

"Той літак, який повинен був привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива або ще чогось. Виникає просте питання: хто летить в літаку? Ці люди мають паспорта? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях – це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять з Донецька до Ростова-на-Дону, потім з Ростова-на-Дону в Мінськ, а потім з Мінська в Україну", – зазначив він.

За словами Кравчука, питання пересування, повернення громадян - це питання не Медведчука, це - питання України.

"Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - наголосив він.

Як повідомлялося, у середу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб, процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.