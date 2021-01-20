Росія та Медведчук намагаються використати полонених у своїх цілях - Україна в ТКГ

Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.

Як передає Укрінформ, про це заявляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі в Фейсбук.

'З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб (попередньо 9), які утримувалися на тимчасово окупованій території України. Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо. Така активність РФ, її намагання використати Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво РФ таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ.

Зокрема, попередньо відомо, що цих дев'ятьох осіб з окупованої території України, перевезли до Ростова, де утримували, готуючись «віддати» Медведчуку.

Як повідомляється, згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – "фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ".

"Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво держави та українські спецслужби нададуть цим спробам відповідну оцінку. Також очікується відповідна реакція міжнародних партнерів.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це, нібито, домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Денісова заявила зі свого боку про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких «маріонеткові органи» так званих «ДНР» та «ЛНР» готують до передачі Україні.