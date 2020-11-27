Євросоюз нагадав Росії про доступ МКЧХ до окупованих територій

Євросоюз закликає Росію проявити конструктивний підхід на переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ), а також надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до утримуваних осіб на окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знову закликаємо Росію продемонструвати конструктивний підхід у ТКГ. Україна вже продемонструвала свою готовність рухатись вперед щодо 4 ділянок розведення та 19 ділянок розмінування. Також необхідно терміново надати МКЧХ доступ до утримуваних осіб у непідконтрольних уряду районах, як це зроблено у районах, контрольованих українським урядом", - зазначається у заяві.

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В ЄС також закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту на Донбасі шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, які вона підтримує, а також висловили стурбування присутністю російської військової техніки та персоналу на непідконтрольних Уряду територіях України.

Було нагадано, що тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії залишається чітко прив’язаною до повної реалізації Мінських домовленостей.

Як відомо, загальні узгоджені висновки Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року передбачають, зокрема, надання міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), повного і безумовного допуску до всіх утримуваних осіб.