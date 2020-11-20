Окупанти з початку доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Збройні формування РФ сьогодні чотири рази порушили режим тиші.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі населеного пункту Шуми противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 19 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зазнав поранення український військовослужбовець.

Фото: ООС