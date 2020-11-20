Окупанти відкривали вогонь біля Шумів та Кам’янки

Окупанти відкривали вогонь біля Шумів та Кам’янки

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби 20 листопада двічі порушили "тишу" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу населених пунктів Шуми та Кам’янка. Внаслідок обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Шуми, а на Донецькому – російсько-окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки», - повідомила речниця.

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За словами Шевченко, втрат та поранених серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу.

Фото: ООС

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