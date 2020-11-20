Окупанти двічі порушили «тишу», під Авдіївкою поранений боєць ЗСУ

Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

«За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Північ” російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає», - зазначають у штабі.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога.

Фото: ООС