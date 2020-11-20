Провину за цивільні жертви на Донбасі несе Кремль — Штати в ОБСЄ

Провина за жертви серед цивільного населення на Донбасі повністю лежить на Кремлі, який розпочав збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За період з січня 2017 року по вересень 2020 року СММ повідомила про 946 жертв серед цивільного населення, у тому числі 161 загиблу особу. За цей період майже тисяча чоловіків, жінок і дітей отримали поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї, обстрілів чи вибухів. І все це – через рішення Кремля вести багаторічну кампанію з дестабілізації України", - заявив він.

Американський дипломат наголосив, що спроби Росії кваліфікувати цей конфлікт як "внутрішній" або стверджувати, що Україна навмисно стріляє у своїх власних громадян, "є абсурдними".

"Росія спричинила цей конфлікт, і лише Кремль несе відповідальність за спричинені страждання, хаос та руйнування", - заявив Гілмор.

Він додав, що конфлікт на Сході України, який розпочала та підживлює Росія, продовжує залишатися однією з головних тем занепокоєння країн-учасниць ОБСЄ.

"Ми постійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей та вивести свої сили та техніку зі Сходу України. На жаль, кровопролиття триває, і цивільне населення продовжує платити ціну за агресію Росії проти України. І хоча звіт СММ охоплює лише останні три роки, я нагадаю, що цей керований Росією конфлікт вже триває сьомий рік і забрав життя понад 13 тисяч українців", - заявив очільник США при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, за період з 1 січня 2017 до 15 вересня 2020 року СММ ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 жертв серед цивільного населення на Донбасі, з яких 161 особа загинула. Серед цих 946 вбитих та поранених цивільних осіб було 100 дітей (73 хлопці та 27 дівчат).

Фото: EPA/UPG