Провину за цивільні жертви на Донбасі несе Кремль — Штати в ОБСЄ
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За період з січня 2017 року по вересень 2020 року СММ повідомила про 946 жертв серед цивільного населення, у тому числі 161 загиблу особу. За цей період майже тисяча чоловіків, жінок і дітей отримали поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї, обстрілів чи вибухів. І все це – через рішення Кремля вести багаторічну кампанію з дестабілізації України", - заявив він.
Американський дипломат наголосив, що спроби Росії кваліфікувати цей конфлікт як "внутрішній" або стверджувати, що Україна навмисно стріляє у своїх власних громадян, "є абсурдними".
"Росія спричинила цей конфлікт, і лише Кремль несе відповідальність за спричинені страждання, хаос та руйнування", - заявив Гілмор.
Він додав, що конфлікт на Сході України, який розпочала та підживлює Росія, продовжує залишатися однією з головних тем занепокоєння країн-учасниць ОБСЄ.
"Ми постійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей та вивести свої сили та техніку зі Сходу України. На жаль, кровопролиття триває, і цивільне населення продовжує платити ціну за агресію Росії проти України. І хоча звіт СММ охоплює лише останні три роки, я нагадаю, що цей керований Росією конфлікт вже триває сьомий рік і забрав життя понад 13 тисяч українців", - заявив очільник США при ОБСЄ.
Як повідомляв Укрінформ, за період з 1 січня 2017 до 15 вересня 2020 року СММ ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 жертв серед цивільного населення на Донбасі, з яких 161 особа загинула. Серед цих 946 вбитих та поранених цивільних осіб було 100 дітей (73 хлопці та 27 дівчат).
Фото: EPA/UPG