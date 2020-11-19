Україна в ОБСЄ: Обговорювати передачу кордону на Донбасі треба вже зараз

Підготовку до передачі Росією Уряду України повного контролю над кордоном на Донбасі слід починати вже зараз, а тому нагальним є створення додаткової робочої групи з питань кордону у ТКГ.

Пре це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні, передає кореспондент Укрінформ.

"Неконтрольована ділянка українсько-російського державного кордону становить 409 км. Передача контролю над ним просто неможлива за одну ніч. Підготовка повинна починатися заздалегідь, з чітким розумінням необхідних практичних кроків. У зв’язку з цим ми наголошуємо на необхідності створити додаткову робочу групу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив він.

При цьому, український дипломат процитував пункт 9 Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу, який стосується кордону: "Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів".

"Я повторюю: повного контролю", - додав він.

Як повідомлялося, раніше українська влада неодноразово нагадувала, що проведення місцевих виборів на окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є можливим лише після виведення російських збройних формувань, найманців та озброєння зі Сходу України.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.