Окупанти відкрили вогонь під Авдіївкою, поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили домовленості про припинення вогню, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 19 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомляється, один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Його оперативно доправили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ, зазначили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - у районі населеного пункту Мар’їнка окупанти застосували стрілецьку зброю.